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Draymond: "Shaq ve Olajuwon'ı savunmakta zorlanırdım"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Shaquille O'Neal ve Hakeem Olajuwon gibi efsanevi pivotları savunmakta zorlanabileceğini itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors forveti Draymond Green, Shaquille O'Neal ve Hakeem Olajuwon gibi efsanevi pivotları savunmakta zorlanabileceğini itiraf etti.

NBA.com'dan Steve Aschburner ile bir soru-cevap oturumu sırasında Green, bu efsanevi isimleri makul bir seviyede savunmanın bir yolunu "belki" bulabileceğini söyledi:

"Bir savunma oyuncusu olarak 25 yıl önce de şimdikine kıyasla başarılı olabileceğimi düşünüyorum, çünkü hem alçak postta hem de bire birde savunma yapabiliyorum. Bence bir şekilde çözerdim.

Lakin, Shaquille O'Neal'ı veya Hakeem Olajuwon'ı savunabilir miydim, emin değilim.

'Evet, Shaq'ı durdururdum' diyecek kadar manyak değilim. Ama durduramıyorsam, sanırım birçok insanla aynı kategoriye dahil olmuş oluyorum."

Kariyerinde altı kez savunma beşlerine seçilmiş olan Green, 2016-17 sezonunda top çalma kralı olmuş ve Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmıştı.


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