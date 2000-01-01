Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Draymond, sezonun ilk maçını kaçırabilir!

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Draymond Green'in geçtiğimiz günlerde ayağını sakatladığından ötürü, Brooklyn Nets karşısında Salı günü takımın sezonun ilk maçını kaçırabileceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Draymond Green'in geçtiğimiz günlerde ayağını sakatladığından ötürü, Brooklyn Nets karşısında Salı günü takımın sezonun ilk maçını kaçırabileceğini açıkladı.

Kerr, Green'in Cumartesi antrenman yapmadığını ve sezon başındaki birkaç maçı kaçırabileceğini de sözlerine ekledi. 30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde bir MR çektirmiş, fakat sonuçlar olumlu dönmüştü.

Nets ile karşılaştıktan sonra Warriors, dört maçlık bir deplasman yolculuğuna çıkacak ve sırayla Milwaukee Bucks, Chicago Bulls ve Detroit Pistons ekiplerini ziyaret edecek. Daha sonra 1 Ocak'ta, Portland Trail Blazers ile karşılaşmak için evlerine dönecekler.

Green, geçtiğimiz sezon oynadığı 43 maçta 8.0 sayı, 6.2 ribaund ve 6.2 asist ortalamaları kaydetmişti. Draymond, 2019-20 sezonunu erken bitiren diz ağrısı da dahil olmak üzere birçok sakatlık nedeniyle sıkıntı çekmişti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal