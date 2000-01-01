Draymond, sezonun ilk maçını kaçırabilir!

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Draymond Green'in geçtiğimiz günlerde ayağını sakatladığından ötürü, Brooklyn Nets karşısında Salı günü takımın sezonun ilk maçını kaçırabileceğini açıkladı.



Kerr, Green'in Cumartesi antrenman yapmadığını ve sezon başındaki birkaç maçı kaçırabileceğini de sözlerine ekledi. 30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde bir MR çektirmiş, fakat sonuçlar olumlu dönmüştü.



Nets ile karşılaştıktan sonra Warriors, dört maçlık bir deplasman yolculuğuna çıkacak ve sırayla Milwaukee Bucks, Chicago Bulls ve Detroit Pistons ekiplerini ziyaret edecek. Daha sonra 1 Ocak'ta, Portland Trail Blazers ile karşılaşmak için evlerine dönecekler.



Green, geçtiğimiz sezon oynadığı 43 maçta 8.0 sayı, 6.2 ribaund ve 6.2 asist ortalamaları kaydetmişti. Draymond, 2019-20 sezonunu erken bitiren diz ağrısı da dahil olmak üzere birçok sakatlık nedeniyle sıkıntı çekmişti.



