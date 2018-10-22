Draymond: "Savunma, NBA'de artık üzerinde durulan bir nokta değil"

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Draymond Green, NBA'de savunma kavramının artık "üzerinde durulan bir nokta olmadığını" söyledi.Golden State Warriors'ın dün gece Denver Nuggets'a karşı aldığı 100-98'lik mağlubiyet sonrası konuşan Green, şu ifadeleri kullandı:Maç sırasında 29 faul yapmış olan Warriors ekibi, Denver'ı 46 kez serbest atış çizgisine yolladı. Warriors sezonun ilk üç maçında toplamda 81 faul yaptı.