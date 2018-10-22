Draymond: "Savunma, NBA'de artık üzerinde durulan bir nokta değil"

Draymond Green, NBA'de savunma kavramının artık "üzerinde durulan bir nokta olmadığını" söyledi.
Golden State Warriors'ın dün gece Denver Nuggets'a karşı aldığı 100-98'lik mağlubiyet sonrası konuşan Green, şu ifadeleri kullandı: "Savunma artık ligde öyle çok üzerinde durulan bir nokta değil. Biz asıl üzerinde durulması gereken şeyi biliyoruz. Bana kalırsa bunu ligdeki maç sonuçlarındaki yüksek skorlardan görüyorsunuzdur. Bu alanda daha iyi olmalıyız ve son üç maçtır bunu yapmış değiliz. İkisini kazanmış olabiliriz, fakat bu gece bizi vurdu." "Yaptığımız bazı fauller çok aptalca. Her çeyrekte altı, yedi ya da sekiz dakika kala faul hakkımız doluyor ve hala faul yapıyoruz. Bazı düdükler belki biraz tartışılır ama bazıları kesinlikle bizim hatamız. Saçma bir durum."
Maç sırasında 29 faul yapmış olan Warriors ekibi, Denver'ı 46 kez serbest atış çizgisine yolladı. Warriors sezonun ilk üç maçında toplamda 81 faul yaptı.