Golden State Warriors forveti Draymond Green, Sacramento Kings pivotu Domantas Sabonis'e olan saygısını "büyük ölçüde yitirdiğini" söyledi.



The Draymond Green Show adlı kendi podcast'inde konuşan Green, Kings'e karşı playoff ilk turunun 7. maçı ve tüm serinin tamamı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



Draymond'ın vurguladığı bir nokta da, Sabonis'in dün geceki maçtan sonra Warriors oyuncularının elini sıkmamış olmasıydı:



"Sabonis'e saygımı büyük ölçüde yitirdim. Mağlup olduktan sonra rakiplerinin elini sıkmaz mısın? Buna saygı duyamam.



Ben Cleveland Cavaliers'a karşı 7. maçta kaybettiğimiz zaman başta sahadan ayrılmış ve gidip soyunma odasında oturmuşken, aklımdan 'Bu doğru gelmiyor' diye düşünerek tekrar sahaya çıkıp herkese hak ettiği sevgi ve saygıyı göstermiştim. Kaybettin işte, kabullen. Saygı göster. Bu benim için kalitesiz bir hareketti. Ona saygımı yitirdiğimi söylemeyeceğim, fakat bu saygı duymadığım bir hareket."



İkili arasında seride tansiyon yükselmiş, serinin 2. maçındaki bir pozisyonda Kings pivotu Green'i bacağından tutmuş, Draymond ise buna karşılık olarak Sabonis'in göğsüne basmış ve öncesinde oyundan atıldıktan sonra, bir sonraki maç için uzaklaştırma cezası almıştı.





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