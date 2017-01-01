Draymond: "Russ, 2017'deki MVP ödülünü sonuna kadar hak etti!"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook'un 2017'de MVP ödülünü kazanmasıyla hiçbir sorunu olmadığını söyledi.



Westbrook, 2017'de takımı Oklahoma City Thunder Batı'da altıncı sırada olmasına rağmen MVP ödülünü kazanmıştı.



Draymond, bugün bile zaman zaman tartışmalı olarak değerlendirilen bu kararla ilgili Russ'ı savunarak, o yıl neden kazanmayı hak ettiğini şu şekilde açıkladı:



"Yanılmıyorsam, Russell Westbrook MVP'yi kazandığında takımı yedinci veya sekizinci sıradaydı. Russ bunu başardığı için, sekizinci sırada olup MVP olamayacağını söyleyen bir kural olmadığı ortada.



Onun ödülü kazanmasıyla ilgili hiçbir problem yaşamamıştım, çünkü gerçekten hak ettiğini düşünmüştüm. O oynadığı OKC takımı berbattı. Cidden berbattı. Ve o takımı triple-double ortalama yakalayarak ve önüne çıkan her takımı mahvederek, playofflara taşımıştı.



Bence MVP olmayı hak etmişti. Neden? Çünkü o takım için o kadar değerliydi ki, o takımı triple-double ortalamasıyla playofflara taşımayı başarmıştı. MVP olmayı gerçekten hak etmişti."



