Draymond: "Rockets hiç umurumda değil"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, playoff yarışında Houston Rockets'ı "umursamadığını" söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Youtube
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Draymond: 'Rockets hiç umurumda değil'
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25 Mart 2024 11:53
Golden State Warriors forveti Draymond Green, playoff yarışında Houston Rockets'ı "umursamadığını" söyledi.

Green, Batı Konferansı'ndaki playoff yarışında Rockets'ın konumlandığı yeri takip etmediğini şu sözlerle ifade etti:

"Rockets hiç umurumda değil."

Şu anda Batı Konferansı'nın 10. sırasında yer alan Warriors, geride bıraktığımız gece Minnesota Timberwolves'a karşı 110-114 mağlup olarak üst üste ikinci yenilgisini almıştı.

Üst üste sekiz maç kazanan Rockets ise, sıralamada Golden State'in bir maç gerisinde yer alıyor.

Green, Wolves mağlubiyetinde 12 sayı ve 8 ribaund kaydetmişti.

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