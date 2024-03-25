Golden State Warriors forveti Draymond Green, playoff yarışında Houston Rockets'ı "umursamadığını" söyledi.
Green, Batı Konferansı'ndaki playoff yarışında Rockets'ın konumlandığı yeri takip etmediğini şu sözlerle ifade etti:
"Rockets hiç umurumda değil."
Şu anda Batı Konferansı'nın 10. sırasında yer alan Warriors, geride bıraktığımız gece Minnesota Timberwolves'a karşı 110-114 mağlup olarak üst üste ikinci yenilgisini almıştı.
Üst üste sekiz maç kazanan Rockets ise, sıralamada Golden State'in bir maç gerisinde yer alıyor.
Green, Wolves mağlubiyetinde 12 sayı ve 8 ribaund kaydetmişti.
Green, Batı Konferansı'ndaki playoff yarışında Rockets'ın konumlandığı yeri takip etmediğini şu sözlerle ifade etti:
"Rockets hiç umurumda değil."
Şu anda Batı Konferansı'nın 10. sırasında yer alan Warriors, geride bıraktığımız gece Minnesota Timberwolves'a karşı 110-114 mağlup olarak üst üste ikinci yenilgisini almıştı.
Üst üste sekiz maç kazanan Rockets ise, sıralamada Golden State'in bir maç gerisinde yer alıyor.
Green, Wolves mağlubiyetinde 12 sayı ve 8 ribaund kaydetmişti.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU