Golden State Warriors forveti Draymond Green, playoff yarışında Houston Rockets'ı "umursamadığını" söyledi.



Green, Batı Konferansı'ndaki playoff yarışında Rockets'ın konumlandığı yeri takip etmediğini şu sözlerle ifade etti:



"Rockets hiç umurumda değil."



Şu anda Batı Konferansı'nın 10. sırasında yer alan Warriors, geride bıraktığımız gece Minnesota Timberwolves'a karşı 110-114 mağlup olarak üst üste ikinci yenilgisini almıştı.



Üst üste sekiz maç kazanan Rockets ise, sıralamada Golden State'in bir maç gerisinde yer alıyor.



Green, Wolves mağlubiyetinde 12 sayı ve 8 ribaund kaydetmişti.





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