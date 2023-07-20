Draymond, Poole'a neden yumruk attı?: "Durup dururken kimseye vurmam"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, eski takım arkadaşı Jordan Poole'a yumruk atmasının sebebini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Draymond, Poole'a neden yumruk attı?: 'Durup dururken kimseye vurmam'
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20 Temmuz 2023 10:14
Golden State Warriors forveti Draymond Green, eski takım arkadaşı Jordan Poole'a yumruk atmasının sebebini açıkladı.

'The Pat Bev Podcast'te yer alan Green, Ekim ayındaki bir antrenman sırasında Poole'a yumruk atmasının anlık bir sinirle gerçekleşmediğini söylerek, Poole tarafından öncesinde yapılan yorumlardan kaynaklandığını söyledi:

"Ben insanlara durup dururken vurmam. Bu belli bir süreçten sonra olur. Genelde bu kadar hızlı bir şekilde tetiklenmezsiniz. Hepimiz aynı takımdayız ve takımımda hiç kimse beni bu kadar hızlı tetikleyemez. Daha önce de kabul ettiğim gibi, durumu halletme şeklim yanlıştı."

Warriors, Haziran ayında Poole'u, Chris Paul'u Golden State'e gönderen bir anlaşmayla Washington Wizards'a takas etmişti.

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