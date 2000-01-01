Draymond, Paul Pierce'a laf attı!: "Bu ligde böyle adamlar vardı..."

Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, D'Angelo Russell'ın sakatlığını tartışırken Paul Pierce'a laf attı.



Golden State, D'Angelo'nun Cumartesi gecesi Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic ile çarpışmasından sonra, travmatik bir sakatlık geçireceğine dair bir korku oluşmuştu.



Ancak, Russell kendi gücüyle yerden kalkabilmiş, hatta üçüncü çeyrekte de maça dönmüştü. Ayağa kalktığı anda Russell, tekerlekli sandalye teklifini reddetmişti. Warriors'tan takım arkadaşı Draymond, D'Angelo'nun dayanıklılığını överken, eski NBA yıldızı Paul Pierce'a laf atmadan edemedi.



"Tekerlekli sandalye ile oyundan çıkıp tekrar girmediği için çok mutluyum. Tüm saygımı kaybederdim. Bu ligde buna benzer hareketler yapan adamlar vardı."



Pierce, 2008 NBA Finalleri'nin 1. maçında bir pozisyonda sakatlanmış ve sahadan çıkmak için bir tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duymuş, bir süre sonrasında maça normal olarak dönmüştü. Geçtiğimiz sene, sadece tuvalete gitmesi gerektiğini itiraf etmişti.



Green ve Pierce'ın arasında, tartışmalı bir geçmişleri bulunuyor. Green, Pierce'ın LA Clippers'ta oynadığı son yılında, bir maçta sözlü tartışmaya girmiş, Pierce'ın Kobe Bryant'ın deneyimlediği gibi bir emeklilik turunun peşinde olduğunu iddia etmişti.



