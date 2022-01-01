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Draymond, Ocak'tan beri ilk kez antrenmanlara başladı

Golden State Warriors forveti Draymond Green'in yakın zamanda, Ocak ayından bu yana ilk kez Warriors ile antrenmana katıldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors forveti Draymond Green'in yakın zamanda, Ocak ayından bu yana ilk kez Warriors ile antrenmana katıldığı bildirildi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü şut antrenmanı ve 5'e 0 kondisyon çalışması da dahil birçok şekilde aktiviteye katılan Green, şunları söyledi:

"İlerleme sürecim muazzam oldu. Bugün bulunduğum noktaya bakarsak, eğer sekiz hafta veya yedi hafta önce ne durumda olduğumu bilseydiniz, bunun tamamen zıttıydı."

3 Şubat'ta üç ila dört hafta içinde geri döneceği tahmin edilmiş olsa da, Green Pazar günkü All-Star maçında bu sürecin üç ila dört hafta daha uzayabileceğini belirtmişti.


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