Draymond, Ocak'tan beri ilk kez antrenmanlara başladı

Golden State Warriors forveti Draymond Green'in yakın zamanda, Ocak ayından bu yana ilk kez Warriors ile antrenmana katıldığı bildirildi.



Geçtiğimiz Cumartesi günü şut antrenmanı ve 5'e 0 kondisyon çalışması da dahil birçok şekilde aktiviteye katılan Green, şunları söyledi:



"İlerleme sürecim muazzam oldu. Bugün bulunduğum noktaya bakarsak, eğer sekiz hafta veya yedi hafta önce ne durumda olduğumu bilseydiniz, bunun tamamen zıttıydı."



3 Şubat'ta üç ila dört hafta içinde geri döneceği tahmin edilmiş olsa da, Green Pazar günkü All-Star maçında bu sürecin üç ila dört hafta daha uzayabileceğini belirtmişti.



