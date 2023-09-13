Golden State Warriors forveti Draymond Green, Warriors'ın tarihine iki şampiyonluk daha ekleme konusunda iyimser olduğunu söyledi.



ESPN ile yakın zamanda yapılan bir röportajda 33 yaşındaki Green, Warriors'ın çekirdek üçlüsünün efsane oyuncu Michael Jordan'ın tarihi altı şampiyonluğuna ulaşmak için gerekenlere sahip olduğuna olan inancını dile getirdi:



"Belli bir rakam vererek konuşmak istemiyorum ama neden iki şampiyonluk daha kazanamayalım ki? Neden?"



Ligdeki 12. sezonuna giren Green, önümüzdeki yılı kariyeri açısından çok önemli bir yıl olarak görse de, odak noktasının yalnızca kişisel başarılar olmadığını da sözlerine ekledi:



"Bunun amacı Draymond'ın telafisi falan değil. Amacım Chris Paul'un ilk şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olabilmek."



Draymond geçtiğimiz aylarda takımıyla kontratını dört yıllığı 100 milyon dolarlık olacak şekilde uzatmıştı.



