Draymond: "NBA pivotları, Rockets'a karşı Lakers'ı desteklemeli"

Golden State Warriors'ın yıldızı Draymond Green, neden NBA pivotlarının Los Angeles Lakers'ın Batı Konferansı'nın ikinci turunda Houston Rockets'ı yenmesini umması gerektiğini açıkladı.



Uzun zaman önce NBA, pivotların domine ettiği bir ligdi. Artık lig, guardlar ve forvetlerin dominant olduğu bir lig haline geldi. NBA pivotları, oyunlarını buna uyarlamak zorunda kaldılar ve üçlük atamayan pivotlar, ölmekte olan bir tür haline geldi.



Özellikle Houston Rockets, kadrolarında prototip bir pivota sahip olmaktan tamamen uzaklaştı. Warriors kısa kadro devrimini başlatmış olsa da, Rockets bunu yeni bir seviyeye taşımıştı.



Green'in NBA pivotlarına Twitter üzerinden verdiği mesaj, şu şekildeydi:



"Adı Joel Embiid, Karl-Anthony Towns ve Nikola Jokic olmayan tüm pivotlar şu anda Lakers'ı tutmalı. Houston bu seriyi alırsa, bu durum pivotların değerine daha da fazla zarar verecektir."



Rockets, serinin 1. maçında Lakers'ı 112-97 mağlup etmişti.



