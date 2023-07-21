Golden State Warriors forveti Draymond Green, NBA'in "%60'ından azının" basketbol IQ'suna sahip olmadığını söyledi.



Green, Philadelphia 76ers guardı Patrick Beverley'in podcast'ine konuk olduğu bölümde, NBA'deki çoğu oyuncunun yeterli basketbol IQ'suna bile değil, komple basketbol IQ'suna sahip olmadığını iddia etti.



Green, basketbol IQ'sunun ligdeki herhangi bir oyuncunun NBA'de başarılı olması için sahip olması gereken en temel özellik olduğunu sözlerine ekledi:



"NBA'de yalnızca üst düzey basketbol IQ'su bir tarafa, temel basketbol IQ'suna sahip çok fazla adam olmadığını düşünüyorum. NBA'in %60'ından azından bahsediyorum. Ve az bile diyor olabilirim. Resmen IQ'ları yok...



Bu ligde basketbol oyununu bilmek, sahip olabileceğiniz en büyük becerilerden biridir. Çünkü sizi diğerlerinden hızlıca ayırır. Belki Steph Curry'nin şutunun onu ayırdığı kadar aşırı noktada ayırmaz, fakat bu ligde sadece basketbol IQ'suna sahip olmak bile size doğrudan avantaj sağlar. Çünkü oyunu anlamayan çok adam var."



Warriors takımının ana oyun kurucusu ve savunma lideri olarak bilinen Green, atletik becerileri veya skorerliğinden ziyade oyun zekasıyla ekibine bulunduğu katkıyla tanınıyor.



