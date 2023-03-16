Draymond: "NBA, bence 16. teknik faulümü iptal edecek"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, NBA'in 16. teknik faulünü iptal edeceğine ve uzaklaştırma cezasını geri alacağına inandığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Draymond: 'NBA, bence 16. teknik faulümü iptal edecek'
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16 Mart 2023 15:17
Golden State Warriors forveti Draymond Green, NBA'in 16. teknik faulünü iptal edeceğine ve uzaklaştırma cezasını geri alacağına inandığını söyledi.

Bu sezon LA Clippers'a karşı 16. teknik faulünü alan Draymond, NBA tarafından otomatik olarak tek maçlık bir uzaklaştırma cezasına çarptırılmış oldu.

Green, söz konusu teknik faulü maçın ilk yarısının bitimine 40 saniye kala topu Russell Westbrook'un kafasına attıktan sonra almıştı.

NBA'in, Green'in söz konusu pozisyonda teknik faul yapıp yapmadığına karar vermesi için 24 saati bulunuyor ve tecrübeli oyuncu, bunun iptal edileceğine inandığını belirtti:

"Bunun değişeceğini düşünüyorum. Zaten sahada söylediğiniz her kelime bir teknik faul, o yüzden göreceğiz."

Clippers'a karşı 134-126 skorla yenilen ve Cuma günü Atlanta Hawks ile karşılaşacak olan Warriors, şu anda Batı Konferansı'nda 36-34'lük derecesiyle altıncı sıraya gerilemiş durumda.

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