Golden State Warriors forveti Draymond Green, Warriors'ın Memphis Grizzlies karşılaşmalarını "rekabetten saymadığını" söyledi.



Green, Warriors'ın geçtiğimiz gece Grizzlies'e karşı 131-110 mağlubiyeti sonrası, Memphis ekibinin Warriors'ı bir playoff serisinde hiç yenememiş olduğu için, iki takımın rakip olmadığını iddia etti:



"Önce bir takım kazanacak, sonra diğeri kazanacak. Rekabeti doğuran budur. Kalkıp yenebilecekmiş gibi konuşup sonra yenilmek, rekabet yaratmaz. Sırayla kazanıyor olmanız gerekir. Bilindiği üzere, biz dört kez kazanmıştık ve sanırım onların hiç şampiyonluğu yoktu, bu yüzden buna bir rekabet gözüyle bakamam.



Mart ayında herkes kazanabilir. Mart'ta ben yatağımdan zar zor çıkıyorum. Mart ayındaki bir maçın ne anlamı var?"



Warriors, 2015'ten bu yana dördüncü şampiyonluk yolunda, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında oynadığı ikinci tur playoff serisinde Grizzlies'i 4-2 mağlup etmişti. Memphis, 2021 play-in turnuvasında Golden State'i yenmiş olsa da, ekibe karşı oynadığı herhangi bir tam playoff serisinde galip gelememişti.



Green ve Grizzlies forveti Dillon Brooks dün geceki maç sırasında küçük bir tartışmaya girmiş olsa da, Green daha sonra teknik faul almaktan kaçınmak için bu tartışmadan uzaklaştığını söyledi.



Warriors forveti, geçen yılki playoff serisinden bu yana Brooks'la rekabet halindeydi ve Green en son bu hafta başlarında yaptığı podcast'te Brooks'a "mal" ve "soytarı" demişti.



Brooks, galibiyetin ardından Green'e maç sırasında ne söylediği sorulduğunda, şunları söyledi:



"Podcast yapmaya, blog yazmaya ve saha dışında yaptıklarını yapmaya devam etsin. Çok şekermiş."



Brooks, Grizzlies'in Warriors ile playofflarda karşılaşmaktan çekinmediğini de sözlerine ekledi.





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