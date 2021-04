Draymond: "Lillard, gördüğüm en çalışkan oyunculardan biri"

Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın "gördüğü en çalışkan oyunculardan biri" olduğunu söyledi.



Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'ın "The ETCs" podcast'inde yakın zamanda konuk olan Draymond, Lillard hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Damian Lillard'a baktığınızda, Dame'ın oyunundaki tek fark ve onu başka bir seviyeye taşıyan şey, 'aradaki' oyununu bulması. Her zaman çembere gidebiliyordu, üçlüğü de her zaman atabiliyordu. Ama o ikisinin dışında o kadar da iyi değildi.



Şimdi, harika bir rekabetçi olan Dame, gördüğüm en çalışkan oyunculardan biridir. Dame hiçbir polemiğe girmeden, yalnızca çalışarak her sene daha iyi hale gelmeye bakar.



Bu 'aradaki' oyununu da güçlendirdikten sonra, bugün olduğu süperstar seviyesine çıktı. Ve bence bu, bu oyunda artık pek görmediğimiz bir şey. Böyle olması da, bana göre oyunun kalitesinden götürüyor."



Lillard, sezonda maç başına %44.2 şut isabeti ile 29.1 sayı, 7.7 asist ve 4.3 ribaund ortalamalarına sahip.