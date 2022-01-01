Draymond: "LeBron'un 1. olacağı maça gideceğim!"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in önümüzdeki sezon NBA'in tüm zamanların sayı kralı olacağı maçta yer alacağını söyledi.



"The Draymond Green Show" podcast'inin son bölümünde Green, James'i NBA'de tüm zamanların sayı krallığı listesinde ikinci sıraya yükseldiği için tebrik ettikten sonra, ayrıca Warriors koçu Steve Kerr'e de bir mesaj iletti:



"LeBron'u tarihte ikinci sıraya yükseldiği için tebrik ederim. Muhtemelen 50 ila 70 maç sonra birinci sıraya yükselecek ve bunu görmek için şahsen oldukça sabırsızım. Ve Steve Kerr'e de şunu iletmek isterim, eğer LeBron'un birinci sıraya yükseleceği gece bir maçımız varsa, ben onun maçında olacağım ve tarihe tanıklık edeceğim. Haberin olsun."



James, 19 Mart'ta Karl Malone'u geride bırakarak ikinci sıraya yükselmişti ve artık önünde yalnızca 38.387 sayıyla lider Kareem Abdul-Jabbar bulunuyor.



