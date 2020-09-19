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Draymond: "LeBron James, şu anda NBA'in en iyisi"

Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in şu anda NBA'in en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in şu anda NBA'in en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.

Draymond, NBA on TNT programında, James'in neden ligdeki en iyi oyuncu olduğuna inandığını açıkladı:

"Şu anda ligdeki en iyi oyuncuyu seçmek durumunda olsaydım, LeBron James'i seçerdim. Oyunun temposunu, LeBron gibi tüm sezon boyunca kontrol edebileceğini göstermiş başka biri olduğunu sanmıyorum."

"Bence NBA geneline baktığınızda, James'in (Harden), Steph'in (Stephen Curry), KD'nin (Kevin Durant), birçok adamın LeBron'dan daha iyi sezonları vardı, ancak komple en iyi oyuncu dediğinizde, henüz kimsenin onu bu noktadan uzaklaştırdığını düşünmüyorum."

James, Lakers'ı playofflara ve Batı Konferansı Finallerine geri çıkarmış ve bu sezon MVP adaylarından biri olmuştu.

James, oylamada Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun arkasında ikinci sırada yer almıştı.


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