Golden State Warriors forveti Draymond Green, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile 'bitmişler kadrosunda' olduğuna dair şaka yaptı.



Green'in 2017-18 sezonundan beri All-Star seçilmemesi ve o sezondan beri maç başına çift haneli sayı ortalamasına ulaşamaması, bazı eleştirmenler kendisini "bitmiş" olarak nitelendirmesine yol açmıştı.



Bu sözlerden haberdar olan Draymond, yakın tarihli bir Instagram story gönderisinde onlarla şu şekilde dalga geçti:



"Bitmişlerin kralı @kingjames olabilir ama benim de bitmişler kadrosunda bir yerim var."



Draymond bu ifadeleri, 2020-21 NBA sezonunda ortaya koyduğu bazı ilgi çekici istatistikleri vurgulayan @PlayoffDraymond hesabının paylaştığı tweet'e yanıt olarak yazmıştı.



Green, geçtiğimiz sezon 8.9 asist ortalamasıyla kariyer rekoruna ulaşmıştı.



