Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Draymond: "LeBron ile 'bitmişler' kadrosundayız"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile 'bitmişler kadrosunda' olduğuna dair şaka yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors forveti Draymond Green, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile 'bitmişler kadrosunda' olduğuna dair şaka yaptı.

Green'in 2017-18 sezonundan beri All-Star seçilmemesi ve o sezondan beri maç başına çift haneli sayı ortalamasına ulaşamaması, bazı eleştirmenler kendisini "bitmiş" olarak nitelendirmesine yol açmıştı.

Bu sözlerden haberdar olan Draymond, yakın tarihli bir Instagram story gönderisinde onlarla şu şekilde dalga geçti:

"Bitmişlerin kralı @kingjames olabilir ama benim de bitmişler kadrosunda bir yerim var."

Draymond bu ifadeleri, 2020-21 NBA sezonunda ortaya koyduğu bazı ilgi çekici istatistikleri vurgulayan @PlayoffDraymond hesabının paylaştığı tweet'e yanıt olarak yazmıştı.

Green, geçtiğimiz sezon 8.9 asist ortalamasıyla kariyer rekoruna ulaşmıştı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal