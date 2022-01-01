Draymond: "LeBron için olan beklentiler, Jordan'ınkinden yüksekti!"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James için geçmişte sahip olunan beklentilerin, efsane oyuncu Michael Jordan'ınkinden "daha yüksek" olduğunu söyledi.



Geçtiğimiz günlerde LeBron'un menajeri ve arkadaşı Rich Paul, Lakers yıldızının NBA'e girdiğinde Jordan'dan daha fazla engelle karşılaştığını belirtmişti.



Draymond buna katıldığını açıklayarak, LeBron'un henüz lisedeyken bile 'yeni süperstar' olarak etiketlendiğinden ötürü, kendisi için olan beklentilerin MJ'inkinden daha yüksek olduğunu öne sürdü:



"LeBron konusunda insanlara bunu her zaman söylerim. Sırtında 'seçilmiş kişi' diye dövme vardı. O dövmeyi lisede yaptırmıştı. Lisede Kral James olarak meshedilmişti. Bana kalırsa LeBron'la ilgili en inanılmaz şey, muhtemelen tüm oyuncular arasında kendisinden en çok şey beklenen kişi olmasıydı.



Ama özellikle de NBA'e gelen liseli oyuncular arasında. Michael Jordan'ın bile, North Carolina'dan çıktığında sonradan dönüştüğü Michael Jordan olması beklenmiyordu. En yüksek beklentiler muhtemelen LeBron içindi. Bunları karşılamakla kalmadı, aştı da."



Kariyerinde kazandığı dört şampiyonluk yüzüğü ve dört MVP ödülü gibi başarılarla beklentileri fazlasıyla aşan LeBron, bu sezon 29.4 sayı, 8.1 ribaund ve 6.2 asist ortalamalarına sahip.



