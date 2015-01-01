Draymond: "LeBron, bizi şaşırtacak bir şey yapmadı"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Cleveland Cavaliers'ın eski yıldızı LeBron James'in geçmiş yıllardaki NBA Finallerinde Warriors'ı şaşırtacak bir şey yapmadığını söyledi.



Warriors ve Cavaliers ekipleri 2015'ten 2018'e kadar NBA Finalleri'nde üst üste dört kez karşı karşıya gelmiş ve Warriors, bu dört seriden üçünü kazanmıştı.



Green, eski NBA oyuncusu JJ Redick'in podcast'inde kendisinin ve Warriors'ın, LeBron'un NBA Finallerinde yaptıklarına "hiç şaşırmadığını" açıkladı:



"Onların yapacağı her şeyi biliyorduk, onlar da bizim yapacağımız her şeyi biliyordu. DeMar (DeRozan) ve Raptors'ın LeBron'un ne yapacağını bilip bilmediklerinden emin değilim...



Birbirimize karşı oynadığımızda, herhangi bir sürpriz olmamıştı. LeBron savunmayı okumak dışında başka bir şey yapmayacaktı, ki zaten onlardan beklemediğimiz hiçbir şeyi de yapmamışlardı."



LeBron, NBA finallerinde 3-1 geriye düştükten sonra ekibiyle geri dönerek kazandığı 2016 yılı dışında, takımıyla Warriors'a üç kez mağlup olmuştu (2015, 2017 ve 2018).



