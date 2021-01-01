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Draymond, LaVine'e: "Sen tam bir All-Star'sın, işi çözmüşsün!"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'i 'tam bir All-Star' olarak nitelendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors forveti Draymond Green, Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'i 'tam bir All-Star' olarak nitelendirdi.

Kariyerinde üç şampiyonluk kazanmış olan Green, Bulls'un süperstarını oyunundan dolayı övdüğünü ve kendisine 'tam bir All-Star' ifadesini kullandığını belirtti:

"Sen tam bir All-Star'sın. İşi çözmüşsün. Saygıyı hak ediyorsun. Ve en önemlisi, akranlarının saygısına sahipsin. Bunu bil."

LaVine, şu ana kadar Bulls ile harika bir sezon geçirdi ve maç başına 25.7 sayı ortalamasıyla ekibini Doğu'nun en iyi üçüncü derecesine (8-4) taşıdı.


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