Draymond: "LaMelo hakkında yanılmışım!"

Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, Charlotte Hornets çaylağı LaMelo Ball hakkında "yanıldığını" söyledi.



LaMelo, özellikle Hornets'ın başlangıç kadrosuna geçtiğinden beri gösterdiği performansla, sezonun ilk bölümünde NBA kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yapmıştı.



Sonuç olarak, Draymond da dahil olmak NBA'deki birçok meslektaşı, Ball'un potansiyeli ve mevcut yeteneği konusundaki fikirlerini değiştirmiş oldu.



ESPN'in "First Take" programına çıkan Draymond, kendisinin ve annesinin LaMelo hakkında konuştuğunu ve çaylak guard hakkında nasıl yanıldığını anladığını paylaştı:



"LaMelo'yu çok oynarken izlememiştim ve annem yılın başlarında beni arayıp 'LaMelo iyi oyuncu' diyordu. Ben de 'Anne, istatistikleri var ama ama pek çok adamın istatistikleri var. İstatistiklere pek inanmam, onu oynarken pek izlemedim' demiştim. Ve izlediğimde de, anneme 'Anne, haklıymışsın. LaMelo fenaymış.' diye mesaj atmıştı.



Oyununa bayılıyorum. Süper hızlıymış, bu kadar hızlı olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Henüz NBA oyununu nasıl oynayacağını bilmemesine rağmen, oldukça zeki. Çıkıp oynuyor işte. Şekerci dükkanındaki küçük bir çocuk gibi iyi vakit geçiriyor, fakat çok da akıllı."



