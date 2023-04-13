Golden State Warriors forveti Draymond Green, Los Angeles Lakers'ın playofflarda Memphis Grizzlies'i yeneceğini söyledi.



Bu hafta Minnesota Timberwolves'u yenen Lakers, sezonun şimdiye kadarki en büyük sınavında Memphis ekibiyle karşılaşmak için hazırlanıyor.



Kendi podcast'inde konuşan Green, Lakers'ın bu seriden çıkacak takım olduğunu açıklayarak, sebeplerini şu şekilde sıraladı:



"Memphis için zor bir eşleşme. LeBron'un oyunun temposunu istediği noktada tutacağını ve o genç Memphis takımıyla sürekli ileri geri koşmamaya çalışacağını düşünüyorum. Ja Morant boyalı alana girmeyi seviyor ama Anthony Davis gibi bir çember savunucuları var. Jarred Vanderbilt ve LeBron da iyi savunma oyunları sergiliyor.



Biz kendi serimizi atlarsak bu adamlarla karşılaşacağımız için, kimseye ekstra motivasyon sağlamak istemiyorum, fakat Lakers'ın bu seriyi alacağını düşünüyorum. Kolayca olmayacak ama Lakers bence bu seriyi geçecektir."



Draymond ve Warriors ekibinin playoff ilk turunda Sacramento Kings'i yenmesi durumunda sıradaki rakipleri bu seriden çıkan takım olacağı için, gidişatı yakından takip etmeleri bekleniyor.





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