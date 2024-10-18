Golden State Warriors forveti Draymond Green, takım arkadaşı Jonathan Kuminga'nın All-Star olmadığı takdirde "başarısız olmuş sayılacağını" söyledi.
Warriors'ın lideri konumunda olmasıyla tanınan Green, NBC Sports Bay Area'dan Keith Burke'e yaptığı açıklamada Kuminga'dan 2024-25 sezonu için beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:
"Harika bir skorer olması lazım. Maç başına 20 sayının üzerinde atmalı, altı ila yedi ribaund almalı ve biz de bu maçları kazanmalıyız. All-Star seçilmediği takdirde başarısız olmuş sayılır."
Kuminga geçtiğimiz sezon kariyer rekoru 16.1 sayının yanı sıra 4.8 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarıyla yükselişe geçmiş ve rotasyonda yerini sağlamlaştırmıştı.
Warriors'ın lideri konumunda olmasıyla tanınan Green, NBC Sports Bay Area'dan Keith Burke'e yaptığı açıklamada Kuminga'dan 2024-25 sezonu için beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:
"Harika bir skorer olması lazım. Maç başına 20 sayının üzerinde atmalı, altı ila yedi ribaund almalı ve biz de bu maçları kazanmalıyız. All-Star seçilmediği takdirde başarısız olmuş sayılır."
Kuminga geçtiğimiz sezon kariyer rekoru 16.1 sayının yanı sıra 4.8 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarıyla yükselişe geçmiş ve rotasyonda yerini sağlamlaştırmıştı.