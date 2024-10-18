Draymond: "Kuminga All-Star olmazsa, başarısız olmuş sayılır"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, takım arkadaşı Jonathan Kuminga'nın All-Star olmadığı takdirde "başarısız olmuş sayılacağını" söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Draymond: 'Kuminga All-Star olmazsa, başarısız olmuş sayılır'
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18 Ekim 2024 14:50
Golden State Warriors forveti Draymond Green, takım arkadaşı Jonathan Kuminga'nın All-Star olmadığı takdirde "başarısız olmuş sayılacağını" söyledi.

Warriors'ın lideri konumunda olmasıyla tanınan Green, NBC Sports Bay Area'dan Keith Burke'e yaptığı açıklamada Kuminga'dan 2024-25 sezonu için beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Harika bir skorer olması lazım. Maç başına 20 sayının üzerinde atmalı, altı ila yedi ribaund almalı ve biz de bu maçları kazanmalıyız. All-Star seçilmediği takdirde başarısız olmuş sayılır."

Kuminga geçtiğimiz sezon kariyer rekoru 16.1 sayının yanı sıra 4.8 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarıyla yükselişe geçmiş ve rotasyonda yerini sağlamlaştırmıştı.

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