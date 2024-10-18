Golden State Warriors forveti Draymond Green, takım arkadaşı Jonathan Kuminga'nın All-Star olmadığı takdirde "başarısız olmuş sayılacağını" söyledi.



Warriors'ın lideri konumunda olmasıyla tanınan Green, NBC Sports Bay Area'dan Keith Burke'e yaptığı açıklamada Kuminga'dan 2024-25 sezonu için beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:



"Harika bir skorer olması lazım. Maç başına 20 sayının üzerinde atmalı, altı ila yedi ribaund almalı ve biz de bu maçları kazanmalıyız. All-Star seçilmediği takdirde başarısız olmuş sayılır."



Kuminga geçtiğimiz sezon kariyer rekoru 16.1 sayının yanı sıra 4.8 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarıyla yükselişe geçmiş ve rotasyonda yerini sağlamlaştırmıştı.



