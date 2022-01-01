Draymond: "Klay yüzünden benche dönenler, sinirlenecek!"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Klay Thompson'ın geri dönüşünün diğer Warriors oyuncularını nasıl etkileyeceğinden bahsetti.



Klay'in uzun süreli sakatlıkları nedeniyle iki yıllık bir aradan sonra parkelere dönmesine günler kalmış durumda.



Warriors'ın rotasyonu Klay'in geri dönüşüyle sarsılacak olsa da, Green, Thompson'ın dönüşüyle sahada daha az süre alan oyuncuların hayal kırıklığına uğrayabileceklerini açıkladı:



"Klay Thompson geri dönüyor olmasına rağmen sahada bulunmasını istediğiniz bazı adamlar, biraz sinirli olacaklar. Bir lider olarak bu durumu tabii ki takdir ediyorsunuz. Takımda, benchte oturmayı sorun etmeyen bir adam istemem.



Takımda benchte oturmayı kabul eden bir adam varsa, fırsat geldiğinde hazır olmayacaktır. Bu yüzden kızgın olacak bazı adamlar olacaktır.



Bu durumu zaten hissediyorsunuz. Oyunumuzda da görebileceğiniz gibi, bu takımda aptal biri yok. Çocuklar yakın zamanda ne olacağını biliyorlar. Bana kalırsa böyle durumlarda bir lider olarak bu adamların moralini yüksek tutmanız gerekiyor. Rekabetçi olmayan ya da çıkıp oynamak istemeyen adamlarla oynanmaz."



Başantrenör Steve Kerr, Thompson'ı benchten getirmek gibi bir niyetinin olmadığını ve tekrar parkelere döndüğünde ilk beşe yerleştireceğini açıkça belirtmişti.



