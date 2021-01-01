Draymond: "Klay döndüğünde, işler tamamen değişecek!"

Golden State Warriors'ın veteran yıldızı Draymond Green, Klay Thompson'ın sakatlıktan döndüğünde Warriors takımını başka bir seviyeye taşıyacağına inandığını açıkladı.



Green, sezona hali hazırda 5-1 başlamış Thompson'ın, parkelere döndüğünde takımını daha da iyi hale getirebileceğine inanıyor:



"Şu anda oldukça iyi bir basketbol takımı olduğumuzu düşünüyorum. Klay olmadan da yine de oldukça iyi bir takım olabiliriz. Ama Klay ile, işler tamamen değişiyor. Bu yüzden dönmesine ihtiyacımız var."



Thompson'ın, art arda iki yıl sakatlık yaşamasının ardından, bu sezon ilk kez Aralık ve Ocak ayları arasında parkelere dönmesi bekleniyor.



