Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Draymond: "Klay döndüğünde, işler tamamen değişecek!"

Golden State Warriors'ın veteran yıldızı Draymond Green, Klay Thompson'ın sakatlıktan döndüğünde Warriors takımını başka bir seviyeye taşıyacağına inandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors'ın veteran yıldızı Draymond Green, Klay Thompson'ın sakatlıktan döndüğünde Warriors takımını başka bir seviyeye taşıyacağına inandığını açıkladı.

Green, sezona hali hazırda 5-1 başlamış Thompson'ın, parkelere döndüğünde takımını daha da iyi hale getirebileceğine inanıyor:

"Şu anda oldukça iyi bir basketbol takımı olduğumuzu düşünüyorum. Klay olmadan da yine de oldukça iyi bir takım olabiliriz. Ama Klay ile, işler tamamen değişiyor. Bu yüzden dönmesine ihtiyacımız var."

Thompson'ın, art arda iki yıl sakatlık yaşamasının ardından, bu sezon ilk kez Aralık ve Ocak ayları arasında parkelere dönmesi bekleniyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal