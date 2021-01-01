Draymond: "Klay döndüğünde 'esnek forvet' oynar herhalde"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Klay Thompson'ın sakatlıktan döndüğünde 'esnek forvet' olarak oynamak zorunda kalacağı hakkında espri yaptı.



Medyayla yaptığı bir sohbette Draymond, Thompson'ın nihayet sahaya döndüğünde 'esnek forvet' olarak oynamak zorunda kalacağı konusunda şaka yaparak, bu tartışma hakkında düşüncelerini aktardı:



"Komik bir durum, çünkü ben ve Kevon Looney modern NBA'deki bu pozisyonlar hakkında hep konuşuruz.



Klay ile 'NBA bıraktığın gibi değil kardeşim. Geri döndüğünde esnek forvet oynayacaksın.' diye şakalaştığımız oluyordu.



Ama bu lig böyle işliyor. Combo guard olan oyuncular şimdi 4, belki de 3 numara oynuyorlar ama artık point guard değiller."



31 yaşındaki Klay'in şutörlüğü ve savunması, Warriors'ın son yıllardaki şampiyonluk maratonlarında büyük rol oynamıştı.



