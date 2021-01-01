Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Draymond: "Klay döndüğünde 'esnek forvet' oynar herhalde"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Klay Thompson'ın sakatlıktan döndüğünde 'esnek forvet' olarak oynamak zorunda kalacağı hakkında espri yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors forveti Draymond Green, Klay Thompson'ın sakatlıktan döndüğünde 'esnek forvet' olarak oynamak zorunda kalacağı hakkında espri yaptı.

Medyayla yaptığı bir sohbette Draymond, Thompson'ın nihayet sahaya döndüğünde 'esnek forvet' olarak oynamak zorunda kalacağı konusunda şaka yaparak, bu tartışma hakkında düşüncelerini aktardı:

"Komik bir durum, çünkü ben ve Kevon Looney modern NBA'deki bu pozisyonlar hakkında hep konuşuruz.

Klay ile 'NBA bıraktığın gibi değil kardeşim. Geri döndüğünde esnek forvet oynayacaksın.' diye şakalaştığımız oluyordu.

Ama bu lig böyle işliyor. Combo guard olan oyuncular şimdi 4, belki de 3 numara oynuyorlar ama artık point guard değiller."

31 yaşındaki Klay'in şutörlüğü ve savunması, Warriors'ın son yıllardaki şampiyonluk maratonlarında büyük rol oynamıştı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal