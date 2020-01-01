Draymond: "Klay, bir Warrior'ın gerçek tanımıdır"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Klay Thompson'ın takım için önemini yineledi ve kendisini "Warrior" olmanın anlamını taşıyan bir oyuncu olarak nitelendirdi.



Green, Klay'in sakatlığı hakkında basına konuştu ve kendisinin gördüğü en motive olmuş oyunculardan biri olduğunu ve bu sakatlığı yaşadığını görmenin ne kadar üzücü olduğunu anlattı.



"Bu çok üzücü, çünkü basketbolu ne kadar sevdiğini ve onu dayanağı olarak gördüğünü biliyorum. Klay, basketbol oynamak için yaşayan biridir. Rastgele gördüğünüzde kendi kendine şut hareketi yapan bir adamdır. Elinde top olmasa bile şutuna çalışır. Etrafta bir basketbol topu veya sahası olmasa da, şut atma hareketi yapar."



"BUNDAN DÖNEBİLECEK BİRİ VARSA, O DA KLAY"



Ancak Green, Klay'in iyileşeceğinden emin olduğunu ve hatta kelimenin tam anlamıyla bir savaşçının (Warrior) gerçek tanımı olduğunu söylerek, kendisine övgüde bulundu:



"Yani, oynama fırsatını tekrar kaçırdığını görmek berbat bir şey. Yine de, iki feci sakatlıktan geri dönerek, aynı seviyede veya daha iyi bir şekilde, güçlü olarak dönebilecek biri varsa bunun o olduğunu düşünüyorum. Bir savaşçı olmak ne anlama geliyorsa, bunun gerçek tanımı Klay'dir ve kelime oyunu da yapmıyorum. Bence hepimiz Klay'in ne kadar sert olduğunu biliyoruz. Zihnen çok sağlam adamdır. Dediğim gibi, bunu yapabilecek biri varsa, o da odur."



Green, Klay'in yokluğunu, 2020-21 sezonundaki herhangi bir başarısızlık için bahane olarak kullanmayacaklarını da sözlerine ekledi:



"Şampiyonluk kazanamazsam, bu başarısız olacağım anlamına geliyor. Ahlaki zafer diye bir şey yok. 'Bu bizim beraber ilk yılımız, Klay bizimle değil' diye bir şey yok. Tarzım değil."



