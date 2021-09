Golden State Warriors forveti Draymond Green, eski takım arkadaşı Kevin Durant'in kendisinin numarasını belli bir süre için "bloklamış olabileceğini" söyledi.



Durant, 2018 yılında LA Clippers'a karşı oynadığı bir maç sırasında Green ile yaşadığı tartışmadan sonra, kendini takımdan izole ettiğini belirtmişti.



Los Angeles Lakers'ın veteran ismi Carmelo Anthony'nin "What's In Your Glass?" isimli podcast'inde konuşan Draymond, KD ile olan tartışmasından sonra neler olduğuna dair konuştu:



"Sanırım benimle hiç konuşmak istemediği bir dönem vardı. Bir ara numaramı bloklamıştı galiba. Sadece Instagram DM'inden konuşuyorduk.



Ama ona asla 'Yeni numara mı aldın?' ya da 'Beni engelledin mi?' falan diye sormamıştım. Eğer seninle sadece Instagram DM'inden konuşabiliyorsam, o zaman oradan konuşacağız demektir.



Çünkü nihayetinde, aramızın nasıl olacağına dair karar senindir. Benim düşüncem, 'Sen kardeşimsin, seni çok seviyorum ve ilişkimizi daha da güçlendirebiliriz' şeklindeydi. Ama o öyle düşünmüyorsa, buna saygı duymak zorundaydım.



O olaydan sonra, ben olanları geride bırakmıştım. Ama bu durumda, olanları geride bırakmak bana değil, ona bağlıydı. Ve bence aramızın düzelmesinin ve tekrar yakın olabilmemizin nedenlerinden biri de, benim bu duruma bu şekilde yaklaşmış olmamdı."



Her şeyi başlatan tartışma, 2018-19 sezonunun ortasında, iki takım arkadaşının Clippers'a karşı bir maç sırasında aralarında sözlü bir tartışmaya girmesiyle olmuştu.