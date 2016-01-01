Draymond: "Keşke LeBron'la 2016'da kavga etmeseydim!"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, 2016 NBA Finalleri'nde Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile münakaşaya girdiği için pişman olduğunu söyledi.



Green, yakın zamanda kendi podcasti 'The Draymond Green Show'da, LeBron ve Detroit Pistons pivotu Isaiah Stewart arasında geçtiğimiz hafta yaşanan arbede hakkında konuştu ve LeBron'un dirseği kasten atmak istediğine inanmadığını ve genç Pistons pivotunun sadece takım arkadaşları yanına geldiği için çılgınca tepki verdiğini belirtti:



"Koşarak gelip kendisini geride tutan ve onu LeBron'dan uzaklaştıran takım arkadaşları olunca, bu duruma sinirlenmesi gerektiğini hissetmiş olabilir. Çünkü tam o sırada çıldırdı."



Draymond ayrıca, Warriors'ın 3-1 öne geçtikten sonra kaybettiği ünlü 2016 NBA Finalleri serisinde, LeBron ile kendi arasında geçen tartışmaya da değindi:



"Isaiah, tecrübeme dayanarak söylüyorum. Yaklaşık beş yıl önce LeBron James ile tartışmaya girmiştim ve benim için işler pek iyi gitmemişti. 'LeBron ağzımı burnumu kırdı' gibi bir durum olmasa da, bunu aslında fiziksel olmayan başka bir şekilde yapmıştı. O da, şampiyonluğu kazanmak için 3-1'lik farktan geri dönmesiydi. Bu, bugün bile hala canımı yakan bir durum."



2016'daki olay Detroit'teki arbede kadar dramatik olmasa da, Draymond'ın serinin 5. maç için uzaklaştırma cezası almasına neden olmuştu.



