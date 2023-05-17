Golden State Warriors forveti Draymond Green, sezon öncesinde takım arkadaşı Jordan Poole'a yumruk atmasının ekibin şampiyonluk şansını bitirdiğini söyledi.



Warriors'ın bu yılki maratonu, sezon öncesi dönemde yaşananların doğurduğu sıkıntılı sürecin sonrasında Los Angeles Lakers'a karşı playoffların ikinci turunda elenerek sona ermişti.



ESPN'den Stephen A. Smith ile Lakers ve Denver Nuggets arasındaki Batı Konferansı Finalleri 1. maçını izleyen Green, Poole'a attığı yumruğun Warriors'ın sezonunu nasıl etkilediğini şu şekilde anlattı:



"Şu anda playofflarda olmamamızın sebebi, sezon içinde ve deplasmanda yaşadığımız sıkıntılardan sonra takım olarak bir araya gelememiş olmamızdı ve bu da, o olay (Poole'u yumruklaması) yaşanmasa asla gerçekleşmezdi. Bu takıma liderlik eden biri olarak, arka planda kalıp hiçbir şey söylemediğim ve durumu kendi haline bıraktığım için, performansımız da kötü etkilendi.



Peki neden kendi haline bıraktım? Şubat ayına kadar tekrar kendim gibi hissetmeye başladığımı söyleyebilirim fakat bu düşük performans o ana dek beş ay boyunca devam etmişti. Ve böyle bir durum bu kadar uzun süre devam ederse, artık bu sizin bir parçanız oluyor. Buna yönelik alışkanlıklar geliştirmiş oluyorsunuz ve bunları düzeltmeniz gerekiyor.



Belki bunu birazcık düzeltip daha iyiye gidebiliyorsunuz, mesela bizim playoffların ikinci turuna kalmamız gibi. Fakat şampiyonluk takımı seviyesine çıkamıyorsunuz."



Warriors'ın oyuncuları arasındaki iletişim, genel olarak zayıf vücut dili ve hanedanlık dönemindeki daha önce kadrolara kıyasla aralarında daha fazla problem yaşamalarıyla bu sezon oldukça farklı görünüyordu.



