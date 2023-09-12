Golden State Warriors forveti Draymond Green, takım arkadaşı Stephen Curry'nin tüm zamanların en iyi point guardı olarak Magic Johnson'ı geride bıraktığını iddia etti.



NBA tarihinin en iyi point guardı tartışmasında Magic ve Curry, genellikle adı en çok anılan iki isim olarak ortaya çıkıyor.



Bu iki oyuncudan kimin daha üstün olduğu konusunda tam olarak fikir birliğine varılamasa da, Draymond, Sports Center'da yaptığı açıklamada Steph'i tercih ettiğini belirtti:



"Basketbola yönelik yaptıkları, ki bu bence basketbol İÇİN yaptıklarınızdan daha önemlidir, bunları düşününce, nasıl olmasın ki? Benim için çok kolay bir tercih. Beraber savaştığım adamı seçmem gerek, o da Steph Curry."



Los Angeles Lakers'ta 13 sezon forma giymiş olan Magic, 906 normal sezon maçında 19.5 sayı, 11.2 asist ve 7.2 ribaund ortalamaları yakalamış, 11 kez All-Star maçında forma giymiş, üç normal sezon MVP'si ödülü ve üç kez de Finaller MVP'si ödülü kazanmış, beş kez de NBA şampiyonluğu yaşamıştı.



Curry ise Warriors'ta 14 sezon forma giyerken, 882 normal sezon maçında 24.6 sayı, 6.5 asist ve 4.7 ribaund ortalamaları yakalamış, dokuz kez All-Star seçilmiş, iki normal sezon MVP'si ve 1 Finaller MVP'si ödülü kazanarak dört NBA şampiyonluğu kazanmıştı.



