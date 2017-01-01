Draymond'ın Durant anısı: "Gecenin 4'ünde otele polislerle girmiştik!"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Kevin Durant'in 2017'de Warriors forması giyerken Oklahoma City Thunder'a karşı ilk maçını hatırladı.



2016 yazında, Seattle Supersonics/Oklahoma City Thunder'da geçirdiği dokuz yılın ardından Durant, yeteneklerini Bay Area'ya taşımaya ve Warriors ile sözleşme imzalamaya karar vermişti.



Bu karar Warriors takımı dışında kimseyi memnun etmemiş ve 'yılan' lakabını kazanmasına yol açmıştı.



Oklahoma City'deki en güzel anıları hakkında NBC Sports'a konuşan Green, Durant'in şehirdeki ilk maçını ve o anda neler olduğunu şu şekilde hatırladı:



"Steph'in attığı şut inanılmazdı. Klay'in 6. maç performansı inanılmazdı. KD'nin buradaki ilk maçı, çok eğlenceliydi. Cidden öyleydi. KD için ne kadar eğlenceliydi bilemem ama benim için kesinlikle öyleydi.



Gecenin sonu tuhaftı. Gecenin 4'ünde otele polis güvenliğiyle beraber gitmiştik. (ESPN'deki) SportsCenter'da canlı yayındaydık ve otele sabah 4'te beraber giriş yapıyorduk. Manyakça bir şeydi. Güzel bir hatıraydı."



