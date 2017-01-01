Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Draymond'ın Durant anısı: "Gecenin 4'ünde otele polislerle girmiştik!"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Kevin Durant'in 2017'de Warriors forması giyerken Oklahoma City Thunder'a karşı ilk maçını hatırladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors forveti Draymond Green, Kevin Durant'in 2017'de Warriors forması giyerken Oklahoma City Thunder'a karşı ilk maçını hatırladı.

2016 yazında, Seattle Supersonics/Oklahoma City Thunder'da geçirdiği dokuz yılın ardından Durant, yeteneklerini Bay Area'ya taşımaya ve Warriors ile sözleşme imzalamaya karar vermişti.

Bu karar Warriors takımı dışında kimseyi memnun etmemiş ve 'yılan' lakabını kazanmasına yol açmıştı.

Oklahoma City'deki en güzel anıları hakkında NBC Sports'a konuşan Green, Durant'in şehirdeki ilk maçını ve o anda neler olduğunu şu şekilde hatırladı:

"Steph'in attığı şut inanılmazdı. Klay'in 6. maç performansı inanılmazdı. KD'nin buradaki ilk maçı, çok eğlenceliydi. Cidden öyleydi. KD için ne kadar eğlenceliydi bilemem ama benim için kesinlikle öyleydi.

Gecenin sonu tuhaftı. Gecenin 4'ünde otele polis güvenliğiyle beraber gitmiştik. (ESPN'deki) SportsCenter'da canlı yayındaydık ve otele sabah 4'te beraber giriş yapıyorduk. Manyakça bir şeydi. Güzel bir hatıraydı."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal