Draymond: "Henüz emekli olma planım yok"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, NBA'den yakın zamanda emekli olmayı planlamadığını söyledi.



Green, Warriors ve NBA'den emekli olma planının olup olmadığı konusundaki düşüncelerini paylaştı.



Kariyerinde üç kez NBA şampiyonu olan (2015, 2017, 2018) Green, ligde geçirecek daha uzun yılları olduğunu ve çıkış yolunda olmadığını belirtti:



"Hala oynayacak çok basketbolum kaldığını düşünüyorum. Bir ayağı çukurda olan bir veteran değilim."



Green sağ ayağındaki kas gerilmesi sebebiyle bu sezon henüz siftah yapamamıştı.



