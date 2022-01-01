Draymond: "Halen Yılın Savunmacısı seçilebilirim!"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Yılın Savunmacısı ödülünü halen kazanabileceğini söyledi.



Green, 9 Ocak'ta Klay Thompson'ın sakatlığından dönüşünde yedi saniye forma giydiği maç da dahil olmak üzere Warriors'ın son 30 maçını kaçırdıktan sonra bile, normal sezonun son dört haftasında ödülü hak ettiğini kanıtlayabileceğine inandığını açıkladı.



Green, DPOY ödülünü alabileceğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda, şu şekilde konuştu:



"Evet, benim oynayacağımdan çok fazla maç oynamayıp kazanan adamlar da gördüm. (Rudy Gobert'e ithafen)



Ve daha önce de söylediğim gibi... muhtemelen bu aralıkta 32 maç kaçırdım ve başkaları hangi ligi izliyor bilmiyorum, fakat bu süreçte kendisini Yılın Savunmacısı olarak garantilemiş olan birini görmedim.



Ben 34 maçta yaptıklarımla, zaten bu alanda yerimi sağlamlaştırdım. Yani evet, hala kazanabileceğimi düşünüyorum. Tabii bu durum, 'Şu adam şu kadar maç oynadı ve takımın derecesi şu' şeklinde değerlendirmiyorsanız geçerli.



Öyle bir durumda evet, lider bir aday bulabilirsiniz. Lige baktığımda, Mikal Bridges savunmada gerçekten iyi ve Jaren Jackson da bu alanda kendisini geliştirmişti."



Phoenix Suns'ın kısa forveti olan Bridges, bu sezon tek bir maç bile kaçırmazken, Memphis Grizzlies'in uzunu olan Jackson, yalnızca bir maç kaçırmıştı ve NBA'de toplam bloklarda lider durumda olarak, maç başına 2.2 blokla liderliği paylaşıyor.



Green ise, normal sezonun geri kalanında tek bir maçı kaçırmasa bile, yine de toplamda yalnızca 48 maç forma giymiş olacak.



