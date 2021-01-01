Draymond Green, KOVID-19 protokollerine girdi

Golden State Warriors forveti Draymond Green, NBA'in sağlık ve güvenlik protokollerine girdi.



Green, Warriors'ın Phoenix Suns'a karşı Noel Günü'nde aldığı galibiyetten bir gün sonra protokollere alınmış oldu.



Warriors forveti, en az 24 saat arayla iki negatif test sonucu vermediği takdirde en az 10 gün forma giyemeyecek. NBA ve NBPA'in, şu sıralar asemptomatik ve aşılı oyuncular için protokoll süresini 10 günden altıya düşürmek için pazarlık sürecinde oldukları söylenmişti.



Green, Warriors'ın ligin en iyisi olan 27-6'lık derecesi yolunda, savunma ve hücumda önemli bir rol oynuyor.



