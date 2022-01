Draymond Green'e göre NBA'in en zeki oyuncuları!

Golden State Warriors forveti Draymond Green, NBA'in en zeki oyuncularının kimler olduğunu açıkladı.



Eski NBA oyuncusu JJ Redick'in podcast'i 'Old Man and Three'nin yakın tarihli bir bölümünde Draymond, NBA'de en zeki olduğunu düşündüğü oyuncuların kimler olduğunu açıkladı:



"Karşılıklı oynadığım en zeki oyuncular açık ara LeBron James, Rajon Rondo ve Chris Paul. Bu kategoriye yavaş yavaş Ja Morant de giriş yapıyor.



Herkes Ja Morant'in oraya buraya nasıl uçtuğu ve attığı pasları üzerine heyecanlanıyor. Bunların hepsi çok heyecan verici tabii ki, ama şahsen beni en çok heyecanlandıran özelliği, Memphis Grizzlies'e karşı her oynadığımızda bana satranç oynuyormuşuz hissiyatını vermesi. Tabii ki LeBron James, Rajon Rondo veya Chris Paul seviyesinde değil."



Morant bu sezon 25.9 sayı, 6.1 ribaund ve 7.0 asist ortalamalarına sahip.