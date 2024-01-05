Draymond Green, çok yakında dönebilir

Golden State Warriors forveti Draymond Green'in önümüzdeki günlerde uzaklaştırma cezasını tamamlayacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Draymond Green, çok yakında dönebilir
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05 Ocak 2024 12:29
Golden State Warriors forveti Draymond Green'in önümüzdeki günlerde uzaklaştırma cezasını tamamlayacağı bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Green'in aldığı süresiz cezanın sonuna yaklaştığı anda, Warriors ekibine yeniden katılmaya hazır olduğunu söyledi.

Green, Minnesota Timberwolves yıldızı Rudy Gobert'i boğduğu için aldığı beş maçlık cezanın ardından, Phoenix Suns'ın pivotu Jusuf Nurkic'e vurması sonrası NBA tarafından 13 Aralık tarihinde süresiz uzaklaştırma cezası almıştı.

Bu süre zarfında Green'in, parkelere geri dönme yönünde kaydettiği mesafeyi izlemek için takım, lig ve sendika temsilcileriyle kişisel danışmanlık oturumlarına ve sanal toplantılara katıldığı bildirildi.

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