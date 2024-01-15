Draymond Green bu gece parkelere dönebilir

Golden State Warriors forveti Draymond Green'in bu gece Warriors kadrosuna dönmesinin beklendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Draymond Green bu gece parkelere dönebilir
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15 Ocak 2024 11:40
Son güncelleme 15 Ocak 2024 11:58
Golden State Warriors forveti Draymond Green'in bu gece Warriors kadrosuna dönmesinin beklendiği bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania, Green'in bu gece Warriors'ın Memphis Grizzlies'e karşı oynayacağı Martin Luther King Jr. Day karşılaşmasında forma giyebileceğini açıkladı.

Golden State'in son 16 maçında forma giymeyen Green, bu maçların ilk 12'sini cezalı olduğu için, son dördünü ise kondisyon çalışmaları sebebiyle kaçırmıştı.

Green, 12 Aralık'ta Phoenix Suns pivotu Jusuf Nurkic'in suratına vurduğu için süresiz olarak uzaklaştırılmıştı. Tecrübeli forvet, NBA tarafından parkelere tekrar dönmesine izin verilmden önce öfke kontrolü terapisi görmüştü.

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