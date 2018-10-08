Draymond Green: "Bizi sadece yaşlılık durdurabilir"

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Golden State Warriors'ın All-Star forveti Draymond Green, sezon öncesi ESPN'den Sam Alipour'a konuştu."Klay Thompson ve Kevin Durant'in kontratları sezon sonunda bitecek serbest oyuncu olacaklar. Benim kontratım da bir sonraki yaz bitecek. Ne kararlar alacağız, bekleyip görelim. Eğer takımda kalırsak, bizi sadece yaşlılık durdurabilir. Bu da kısa süre içerisinde olabilecek bir şey değil.""Golden State Warriors formasıyla emekli olmayı çok isterim. NBA'de kaç tane oyuncu tüm kariyerini tek bir takımda geçirebiliyor. Kobe Bryant, Dirk Nowitzki, Tim Duncan, Manu Ginobili. Bu zamanlarda ise çok daha zor. Tabii ki tek takım forması giyip emekli olmak harika olur. Fakat, bunun zor bir iş olduğunu biliyoruz."