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Draymond Green, "1 hafta - 10 gün" içinde dönebilir!

Golden State Warriors forveti Draymond Green'in, 7-10 gün içinde parkelere geri döneceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors forveti Draymond Green'in, 7-10 gün içinde parkelere geri döneceği iddia edildi.

Warriors ekibi, en iyi savunmacısı ve oyun kurucusu olan Draymond olmadan bir süredir sıkıntı çekiyor olsa da, 32 yaşındaki oyuncunun yakın zamanda geri dönebileceği öne sürüldü.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, kısa süre önce Draymond'ın 7-10 gün içinde dönebileceğini açıkladı:

"Bana Draymond Green'in 7-10 gün içinde dönebileceği söylendi. Warriors'ın LA'deki antrenmanından sonra kendi başına bir antrenman yapmıştı. Dönüşü çok yakında olmayacak. Warriors, savunma verimliliğinde dört aydır ilk kez tüm ligde ikinci sıraya düşmüştü. Savunma anlamında onlara neler kattığını kesinlikle biliyoruz. Lig tarihinin en iyi savunma oyuncularından biri."

Green, sezonda 7.9 sayı, 7.6 ribaund ve 7.4 asist ortalamalarına sahip.


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