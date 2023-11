Golden State Warriors forveti Draymond Green, geçen sezon takımın kimyasının "berbat" olduğunu itiraf etti.



Warriors ekibinin bu sezon takım içi atmosferi, Green'in geçtiğimiz sezonun öncesinde düzenlenen antrenman kampında yumrukladığı ve sezon sonunda takaslanan Jordan Poole'un ayrılışından beri daha iyiye gitmişti.



Green, bu yıl takımın dinamiklerindeki önemli değişimin altını çizerek, önceki sezonla karşılaştırıldığında gelişen kimyanın altını şu şekilde çizdi:



"Geçen yıl kimya açısından berbat bir takımımız vardı. İşe gelmek çok zordu. Hiç eğlenceli değildi. Bu yıl tesise gelen adamların yüzlerindeki neşeyi net bir şekilde görebiliyorsunuz. İşleri bittikten sonra sırf sohbet muhabbet için 2-3 saat fazladan kalan adamlar var. Ya da 2-3 saat erkenden gelenler.



Bunları görmeye başladığınızda 'Tamam' diyorsunuz; 'Bu adamlar beraber vakit geçirmeyi seven adamlar.'



Ortamdaki olgun adamları, profesyonelleri ve sakin kişilikleri görebiliyorsunuz. Tüm yapılan hamleler meyvesini veriyor. Yedek kadromuza bakın, ilk beş kadromuzdan daha iyi oynadıkları zamanlar olmuştu. Her zaman söylerim; şampiyonluğu ilk beş adamla değil, altıncı ve 10. adamlar arasındakilerle kazanırsınız.



Kimyamız, her zaman en güçlü yönlerimizden biri olmuştur. Bu kadar çok adamın bu kadar uzun süredir burada olmasının nedeni budur; en sağlam dayanağımızdır.



Geçen yıl kimyamız berbattı. Ama bu tek yıla mahsus bir şeydi, yani anormal bir durumdu. Artık olmamız gereken noktaya geri döndük."



Warriors bu sezona 4-1'lik dereceyle başlamış durumda.