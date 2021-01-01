Draymond, ertelenen maç üzerine NBA'e isyan etti!

Golden State Warriors forveti Draymond Green, NBA'i KOVID-19 nedeniyle maçları ertelemesi sebebiyle eleştiri yağmuruna tuttu.



Bu sezon boyunca bazı maçlar KOVID-19 nedeniyle gerçekleşen oyuncu eksikliği yüzünden ertelenirken, bazı takımlar oynamak durumunda kalmıştı.



Green kısa süre önce Twitter'da, NBA'i bazı maçları erteleyerek"diğer takımlar için rekabet avantajı sağladığı" için eleştirdi:



"Maçları ertelemeyi önlemek için kurallar uygulayıp, yine de ertelemeye nasıl devam edebiliyorsunuz? Bu diğer takımlar için bir rekabet avantajı oluşturmuyor mu? Protokol listesindeki adamların bize katılamaması, Salı günkü yenilgide hiçbir rol oynamadı mı? Bir taraf seçin, ikilemde kalmayın.



Bu demektir ki ertelenen maç için yeni bir tarih belirlendiğinde (ki bu muhtemelen bizim 'molamızdan' bir gün çalacak), onlara karşı tüm gücümüzle oynayacağız… Ama onlar yalnızca iki gün önce biz tam gücümüzde değilken, araya bir galibiyet sıkıştırma şansı bulmuşlardı? Burada bir mantık olması lazım.



Bunun muhtemelen takvimimize arka arkaya gecelerde oynamak zorunda kalacağımız bir maç eklemesi konusuna girmiyorum bile. Ki bu da Denver'a avantaj sağlar."



Ligde başka oyuncular da ligin KOVID-19'a karşı tutumunu eleştirmiş, örneğin Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, San Antonio Spurs - Miami Heat maçının ertelenirken, ligin Hawks'ı oynamaya zorlamasını alenen sorgulamıştı.



