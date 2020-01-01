Draymond: "Emekli olmama 6-7 yıl var"

Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, emekli olmadan önce kaç yılı kaldığını açıkladı.



USA Today Sports'tan Mark Medina'ya konuşan 30 yaşındaki yıldız, emeklilikten önce kaç yıl daha oynamak istediğini şöyle açıkladı:



"Sanırım emekli olmaya hazır olmadan, altı veya yedi yılım daha kaldı. Ancak hiçbir zaman farklı yollarda çalışmak için çok erken değil. Mevcut bir oyuncu olarak, bu fırsat benim için heyecan verici ve benzersiz bir şeydi."



Green'in "farklı yollar" şeklinde atıfta bulunduğu durum, TNT'deki "The Arena" isimli yeni programındaki rolüydü. Program geçtiğimiz Pazartesi günü başladı ve Green ve NBA efsanesi Charles Barkley'nin yanı sıra, Miami Heat efsanesi Dwyane Wade ve sunucu Cari Champion ile birlikte her hafta yayınlanacak.



