Draymond: "Durant ya da Klay'in olmadığını kabullenmeliyiz..."

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Warriors'ın hücumunda gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini itiraf etti.



Sakatlık sorunları nedeniyle halen kenarda olan Green, organizasyonun hücumuyla ilgili yorumunu The Athletic'den Anthony Slater'a açıkladı.



Draymond, kadrolarında bazı büyük değişiklikler olduğu için, hücumlarında nasıl ayarlanması gerektiğinden bahsetti:



"Neyi farklı yapmamız gerektiğini bulmalıyız. Gerçek şu ki Klay Thompson yok, Kevin Durant yok, Shaun Livingston ya da Andre Iguodala yok.



Herkes her zaman biz dördümüzü ön plana çıkarmaktan hoşlanır ama, aslında zirvede olduğumuz beş yıllık dönem boyunca buradan gelip geçmiş olan tüm adamlar, yaptığımız şeyler için son derece önemliydiler.



Artık bu adamların burada olmadığını ve bazı şeylerin değişmesi gerekebileceğini fark ettim. Yani, özümüze sadık kalmaya çalışırken bu değişikliklerin ne olduğunu bulmak, asıl mücadelemiz."



Green, ayak sakatlığı nedeniyle bu sezon Warriors'ın ilk üç maçında oynamamıştı ve koç Steve Kerr, 30 yaşındaki oyuncunun Cuma günü Portland Trail Blazers'a karşı sezondaki ilk maçına çıkmasını umduğunu söyledi.



