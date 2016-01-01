Draymond: "Durant'siz, aynı şekilde dominant olamazdık"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Warriors'ın 2016'da Kevin Durant'i eklememiş olması durumunda "dominasyonunu sürdürememiş olacağını" söyledi.



Warriors ekibi Durant ile sözleşme imzalamadan önceki sezon 73 maç kazanmış olsa da, Green'in inancına göre KD'nin takıma gelişi, bir lüksten çok bir zorunluluktu:



"Kevin olmadan bunu sürdürmüş olabileceğimizi sanmıyorum. Herkes bizi belli bir şekilde savunmaya başlamıştı ve işimiz çok daha zorlaşmıştı. NBA'deki her takım, kadrolarını bize karşı rekabet etmek ve bizi savunabilmek için kurmaya başlamıştı.



Şüphem yok ki yine o noktaya çıkabilirdik, fakat bu işi çözmemiz bizim için çok daha zorlaşıyordu. Kevin'i eklediğimizde bu zorluk ortadan kalkmıştı."



Warriors, 2017'de oldukça rahat bir şekilde şampiyonluk kazanırken, 2018'deki konferans finallerinde Houston Rockets'a neredeyse yeniliyordu ve ardından 2019'da Durant'in neredeyse tüm Finallerde yer almadığı Toronto Raptors serisinde kaybetmişti.



