Golden State Warriors forveti Draymond Green, "son birkaç yılını skor üretmeye yönelik zihniyetini tekrar kazanmaya çalışarak geçirdiğini" söyledi.



Oldukça iyi bir savunmacı olarak bilinen ve bu sezon Yılın Savunmacısı ödülünün favorilerinden biri olarak gösterilen Green, NBA.com'dan Steve Aschburner ile yaptığı sohbette Kevin Durant'in 2016'da Warriors'a katılmasının ardından "şutlarını feda etmeye" karar verdiğini açıkladı:



"Dürüst olmak gerekirse, gerçek şu: Kevin buraya geldiğinde bir karar vermem gerekiyordu. Ve vermem gereken karar şuydu: Ya normalde attığım şutları atmaya devam edecektim ve bu işi bir şekilde çözmeye çalışacaktık, ya da herkesi oyuna dahil edebilmek adına bu şutları feda edecektim ve başarılı olmamız için yapılması gereken diğer şeyleri yapacaktım.



Ve şutları feda edecek kişinin ben olmam gerektiğine karar verdim. Klay Thompson'ın, Steph Curry'nin veya takıma yeni gelen Kevin'in bunu yapmasını istemedim. Bu da üç yıl boyunca böyle devam etti.



Gerçek şu ki, skor üretmek bir zihniyet meselesidir. Bu şalteri üç yıl boyunca tamamen kapattığınızda, tekrar açması insanların düşündüğü kadar basit olmuyor. Yani son birkaç yılımı bu zihniyeti tekrar kazanmak için harcadım. Bazı maçlarda atak modunda oluyordum, bazı maçlarda da diğer şeyleri yaptığım için skor üretmeye odaklanamadığım oluyordu.



Şu sıralar bu zihniyetin daha istikrarlı olmasını sağlamaya çalışıyorum. Ama bunlar bir gecede olan şeyler değil. Zihniyetinizi tamamen değiştirmeniz gerekiyor. Ve hayattaki diğer her şeyde olduğu gibi, bu da biraz zaman alıyor. Bence o noktaya yaklaşıyorum. Bu konuda daha rahat olmaya başladım. Ama bu ayrı bir süreç tabii ki."



Draymond şu anda skorerliğiyle tanınmasa da, 2015-16 sezonunda 14.0 sayı ortalaması yakaladığı dönem gibi, bir zamanlar rolü için nispeten iyi skor üretebiliyordu.



