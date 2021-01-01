Draymond: "Durant, ben hariç NBA'in en iyi trash-talk yapanı"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'ın NBA'de kendisi dışında en iyi "trash-talk" yapan oyuncu olduğunu iddia etti.



Saha içinde oldukça hararetli bir oyuncu olarak bilinen Draymond, kendi podcast'inde ligdeki "en iyi trash-talk yapan oyuncu" olduğunu belirtse de, Durant'in de bu konuda NBA'deki "en iyilerden biri" olduğunu açıkladı:



"Sanırım KD'nin Twitter'da daha çok konuşmasıyla ya da tribünlerde taraftarlara bir şeyler söylerken görülmesiyle bunu fark etmeye başlıyorsunuz. İnsanlara her zaman söyledim, KD lige girdiğimden beri, bana göre en iyi trash-talk yapan oyunculardan biri.



Ve yaptığı şeyler de mesela 'Bu herif kim?' tarzı saygısızca şeyler. Rakibine sırtını döndürerek, formasının arkasndaki ismi görmeye çalışır gibi falan yapıyor.



O birine bir şey dediği zaman, 'Adam Kevin Durant, söyleyebileceğim pek bir şey yok' oluyorsunuz.



Ve KD'nin tek cümlelik trash-talk'ları falan da var. Birini crossover ile geçtikten sonra 'Aha sarhoş oldu' falan gibi şeyler söylüyor. Eğer kendimi saymazsam, KD en iyi trash-talk yapan oyuncu."



