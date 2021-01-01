Draymond: "Dua edin şampiyon olmayalım, yoksa asla susmam!"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, son iki sezonu sıkıntılı bir şekilde geçirdikten sonra bu sezon başında yeniden toparlanan ekibinden şüphe edenlere yanıt verdi.



Warriors emektarı yeni podcast'i 'The Draymond Green Show'un tanıtımında, NBA'e ve tüm şüphecilere bir uyarı verdiği bir klip paylaştı:



"O zamanlar birçok insan bizi değersiz görmüştü. 'Hanedanlık sona erdi, Draymond bitmiş, Steph Curry tek başına takım taşıyamaz' falan diyorlardı. Ve daha böyle bir sürü şey var. Bu arada saygısızlığın inanılmaz seviyede olduğunu bilmeniz gerek. Öyle ki, Klay bile bunun hakkında konuşmaya devam ediyor. Ki Klay böyle şeyler hakkında konuşmaz.



Daha sezonun başındayız. Sezonun 60. maçında birinci sıradaymışız gibi davranmayacağım. Henüz 15. maçtayız. Gaza gelmeyelim.



Bildiğim bir şey var ki, iyi bir ekibimiz var ve gelişmeye de devam edeceğiz. Klay geri gelecek, (James) Wiseman geri gelecek. Ve bu kişiler, burada yeniden inşa etmeye çalıştığımız şeyin iki önemli parçası. Bence bu yolda devam edersek, kendimize gerçek bir fırsat verebiliriz.



Ve dua edin şampiyonluğu kazanmayalım. Yoksa asla susmam."



Warriors, Thompson'ın yokluğunda bile 12-2'lik bir dereceye sahip olarak, NBA sıralamasında zirvede yer alıyor.



