Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, Phoenix Suns ile beraber olmanın, Devin Booker'ın kariyeri için en iyisi olmadığını belirtti.



Green, TNT'nin NBA Tip-Off programında, Suns'ın bubble'daki 4-0 yenilmezliğini konuşurken, Booker ile ilgili şunları söyledi:



"Book'un ve Phoenix'in iyi oynadığını görmek harika, ama adamımı Phoenix'ten çıkarın. Onun için iyi değil, kariyeri için iyi değil. Adamımın her zaman harika basketbol oynayabileceği ve kazanabileceği bir yere gitmesi lazım."



Booker'ı Golden State'e doğru ayartmaya çalışıp çalışmadığı sorulduğunda ise, Green "belki" yanıtını verdi.



Booker, 2015 Draft'ında ilk turda seçilmişti ve Suns o zamandan beri hiç bir sezonu .500 üzerinde bitiremeyip, playofflara da çıkamamıştı. Aynı süre zarfında, Green'in Warriors ekibi son dört sezonda iki kez şampiyonluk kazanarak, NBA'in en başarılı organizasyonu olmuştu.



Phoenix, Booker ile 2018'de beş yıllığı 158 milyon dolarlık bir maksimum kontrat uzatması imzalamıştı. 23 yaşındaki yıldız, bu sezon ilk kez All-Star seçilmişti 2018 Draft'ında ilk sırada seçilen Deandre Ayton ile birlikte, Suns'ın çekirdeğinin önemli bir parçası konumunda.



Green, başta 2015-16 sezonunun ardından Kevin Durant olmak üzere, yıldız oyuncuları takımına çekmeye çalışmasıyla biliniyor.



